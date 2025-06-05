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09:51, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Российское информагентство прокомментировало сообщения об обысках

Агентство Ura.ru подтвердило, что в его редакции в Екатеринбурге идут обыски
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российской информационное агентство Ura.ru подтвердило, что в его редакции проходят обыски. Комментарий издание привело в Telegram.

«Сегодня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции», — говорится в сообщении. Кроме того, добавили сотрудники агентства, обыски также проходят в квартирах нескольких журналистов.

Издание подчеркнуло, что следствие интересует, из каких источников редакция брала информацию о неназванных криминальных событиях в Свердловской области. Другие же причины обысков представители Ura.ru сочли неправдивыми.

Ранее была раскрыта возможная причина обысков в информагентстве. Уточнялось, что следственные действия могут быть связаны с тем, что Ura.ru финансировало некоммерческую организацию «Альянс врачей» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) в 2020 году.

Утром 5 июня стало известно, что в редакции Ura.ru проходят обыски. Также сообщалось, что правоохранители задержали редактора Дениса Аллаярова и еще одного сотрудника.

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