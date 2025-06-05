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09:12, 5 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная причина обысков и задержаний в российском информагентстве

РБК связал обыски и задержания в Ura.ru с его финансированием «Альянсом врачей»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Обыски и задержания в офисе информационного агентства (ИА) Ura.ru могут быть связаны с его финансированием организацией «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в 2020 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

Исполнительный директор ИА не в курсе происходящего — сейчас он находится не в Екатеринбурге.

По данным издания Baza, причиной обысков стала работа местных журналистов с источниками. Показания на них, предварительно, дал бывший сотрудник полиции, задержанный в марте.

Об обысках в информационном агентстве Ura.ru стало известно ранее 5 июня. Двое сотрудников задержаны.

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