Силовики с кувалдой попали на видео во время обысков в российском информагентстве

Обыски в офисе информационного агентства (ИА) Ura.ru в Екатеринбурге попали на видео. Ролик появился в Telegram-канале редакции.
На кадрах видно, как силовики с кувалдой в руках проходят мимо турникета и поднимаются по лестнице. Они идут мимо офисных столов сотрудников.
Об обысках в Ura.ru стало известно в четверг, 5 июня. По одной из версий, они связаны с финансированием редакции организацией «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в 2020 году, по другой — с работой местных журналистов с источниками.
Двое сотрудников ИА уже задержаны.