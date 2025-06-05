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10:05, 5 июня 2025Силовые структуры

Силовики с кувалдой попали на видео во время обысков в российском информагентстве

Появилось видео обысков в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В офис российского информагентства пришли с обысками

Обыски в офисе информационного агентства (ИА) Ura.ru в Екатеринбурге попали на видео. Ролик появился в Telegram-канале редакции.

На кадрах видно, как силовики с кувалдой в руках проходят мимо турникета и поднимаются по лестнице. Они идут мимо офисных столов сотрудников.

Об обысках в Ura.ru стало известно в четверг, 5 июня. По одной из версий, они связаны с финансированием редакции организацией «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в 2020 году, по другой — с работой местных журналистов с источниками.

Двое сотрудников ИА уже задержаны.

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