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18:39, 6 июня 2025Силовые структуры

Российского журналиста арестовали по делу о даче взятки дяде-полицейскому

Суд арестовал до 4 августа редактора Ura.ru Аллаярова по делу о даче взятки дяде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Давший показания против редактора Ura.ru полицейский оказался его дядей

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал редактора информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 4 августа. Журналисту вменяется совершение преступления по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Он свою вину не признает, отмечает РИА Новости. Защита будет обжаловать его арест.

Следствие считает, что он подкупил за 20 тысяч рублей начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, приходящегося ему дядей. Сотрудник полиции дал показания против Аллаярова, который, по мнению следствия, за взятку передал племяннику, работающему в СМИ, служебные сведения.

Как уточняет Baza, Карпов мог дать показания против журналиста, чтобы уменьшить себе срок. Суд отправил полицейского под домашний арест до 4 августа.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин следственных действий называли работу местных журналистов с источниками.

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