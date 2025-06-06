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14:52, 6 июня 2025Силовые структуры

Давший показания против редактора Ura.ru полицейский оказался его дядей

Дядя редактора Ura.ru Аллаярова мог дать показания, чтобы уменьшить себе срок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора
Андрей Карпов (в центре)

Андрей Карпов (в центре). Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудник полиции, который дал показания против редактора российского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова, оказался его дядей. Об этом редакция сообщает в своем Telegram-канале.

Речь идет о начальнике отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрее Карпове. Он якобы получил 20 тысяч рублей от Аллаярова в качестве взятки за получение служебных сведений.

Как уточняет Baza, Карпов мог дать показания против племянника, чтобы уменьшить себе срок. Суд отправил его под домашний арест до 4 августа.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин следственных действий называли работу местных журналистов с источниками.

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