Давший показания против редактора Ura.ru полицейский оказался его дядей

Дядя редактора Ura.ru Аллаярова мог дать показания, чтобы уменьшить себе срок

Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора

Начало событий в новости Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора

Сотрудник полиции, который дал показания против редактора российского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова, оказался его дядей. Об этом редакция сообщает в своем Telegram-канале.

Речь идет о начальнике отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрее Карпове. Он якобы получил 20 тысяч рублей от Аллаярова в качестве взятки за получение служебных сведений.

Как уточняет Baza, Карпов мог дать показания против племянника, чтобы уменьшить себе срок. Суд отправил его под домашний арест до 4 августа.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин следственных действий называли работу местных журналистов с источниками.