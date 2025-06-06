Ura.ru: Редактора Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде 20 тысяч рублей

Российское информагентство Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора Дениса Аллаярова. Информация опубликована в Telegram-канале Ura.ru.

Информагентство утверждает, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди — начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Он рассказал, что Аллаяров передал ему 20 тысяч рублей в качестве взятки.

Отмечается, что всю ночь редактор провел в изоляторе временного содержания. Ему уже предъявлено обвинение по статье о даче взятки. Аллаяров не признает вину, факт взятки отрицает. Кроме того, во время обысков сотрудники не нашли никаких доказательств, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что вместе с Аллаяровым задержали начальника отдела уголовного розыска. Полицейский обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. В информагентстве добавили, что изначально Карпов был задержан по другому преступлению.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин называли работу местных журналистов с источниками.