Начальника отдела уголовного розыска задержали вместе с редактором Ura.ru

Ленинский суд изберет меру пресечения редактору Ura.ru Аллаярову 6 июня

Вместе с редактором российского информагентства Ura.ru Денисом Аллаяровым задержали начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, Аллаярова обвиняют в даче взятки, а полицейского — в получении взятки и превышении должностных полномочий. Сегодня обоим изберут меру пресечения в Ленинском суде.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин называют работу местных журналистов с источниками.

Были задержаны также Анна Салымская и Сергей Бодров. Показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте. Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в Telegram-канале «Погоны и галстуки», где появлялась информация о сотрудниках МВД и чиновниках.