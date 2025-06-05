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10:12, 5 июня 2025Силовые структуры

Задержанных журналистов российского информагентства заподозрили в связях с полицейскими

СК подозревает журналистов Ura.ru в покупке информации у полицейских
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Задержанных журналистов российского информагентства Ura.ru подозревают в покупке информации криминальной тематики у полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Их везут на допрос к следователям после обысков по местам жительства. После в суды направят ходатайства об избрании журналистам меры пресечения.

Задержаны Анна Салымская, Сергей Бодров и Денис Аллаяров. Показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте, отмечает Baza. Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в Telegram-канале «Погоны и галстуки», где появлялась информация о сотрудниках МВД и чиновниках.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин называют работу местных журналистов с источниками.

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