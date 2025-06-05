Появились новые подробности о задержаниях в редакции российского информагентства

Задержан третий журналист Ura.ru за незаконное использование персональных данных

Задержанных журналистов российского информагентства заподозрили в связях с полицейскими

Начало событий в новости Задержанных журналистов российского информагентства заподозрили в связях с полицейскими

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали третьего журналиста российского информагентства Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные подозреваются в незаконном использовании персональных данных, получаемых за деньги у полицейских.

Задержаны Анна Салымская, Сергей Бодров и Денис Аллаяров. Показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте, отмечает Baza. Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в Telegram-канале «Погоны и галстуки», где появлялась информация о сотрудниках МВД и чиновниках.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин называют работу местных журналистов с источниками.