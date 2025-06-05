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11:10, 5 июня 2025Силовые структуры

Появились новые подробности о задержаниях в редакции российского информагентства

Задержан третий журналист Ura.ru за незаконное использование персональных данных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанных журналистов российского информагентства заподозрили в связях с полицейскими

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали третьего журналиста российского информагентства Ura.ru. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанные подозреваются в незаконном использовании персональных данных, получаемых за деньги у полицейских.

Задержаны Анна Салымская, Сергей Бодров и Денис Аллаяров. Показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте, отмечает Baza. Правоохранительные органы обратили внимание на публикации в Telegram-канале «Погоны и галстуки», где появлялась информация о сотрудниках МВД и чиновниках.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин называют работу местных журналистов с источниками.

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