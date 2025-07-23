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12:06, 23 июля 2025Силовые структуры

Следователи потребовали ареста главреда крупного российского издания

СК просит арестовать главреда Baza Трифонова по делу о взятке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать главного редактора крупного российского издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову по делу о взятке. Об этом сообщает само издание.

Оба журналиста не признают вину.

В деле Трифонова и его коллеги Лукьяновой названы суммы возможных взяток. По большей части они оцениваются в 20-30 тысяч рублей, которые выплачивались в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что адвоката Алексея Михальчика к Трифонову допустили только спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью.

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