Следователи потребовали ареста главреда крупного российского издания

СК просит арестовать главреда Baza Трифонова по делу о взятке

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать главного редактора крупного российского издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову по делу о взятке. Об этом сообщает само издание.

Оба журналиста не признают вину.

В деле Трифонова и его коллеги Лукьяновой названы суммы возможных взяток. По большей части они оцениваются в 20-30 тысяч рублей, которые выплачивались в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что адвоката Алексея Михальчика к Трифонову допустили только спустя 14 часов после задержания, а допрос закончился поздно ночью.