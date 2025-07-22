Полицейские провели обыски в офисе российского издания Baza. Силовики пришли в редакцию утром во вторник, 22 июля. Затем связь с теми, кто оказался на рабочем месте, пропала.
Кроме того, как заявили в Baza, полицейские и ОМОН пришли домой к главному редактору Глебу Трифонову. По словам его соседей, мужчину повезли в неизвестном направлении.
Силовики пришли в редакцию из-за сливавших данные полицейских
Изначально появились сообщения, что речь может идти об уголовном деле, которое уже начали расследовать в одном из российских регионов. Позднее же неназванный источник рассказал ТАСС, что обыски в Baza, вероятно, связаны с делом о превышении полномочий. Уголовное дело завели в отношении полицейских, которые «сливали» информацию изданию.
В Следственном комитете России подтвердили данные о работниках полиции. В ведомстве добавили, что те активно взаимодействовали с корреспондентами.
По данным следствия, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены факты «незаконной передачи ограниченных данных». После этого они были обнародованы в одном из Telegram-каналов.
В рамках этого дела прошли обыски в этих регионах и в Москве. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе рабочая и личная техника редакторов. Следователи занимаются установлением лиц, причастных к незаконной передаче информации, добавили в СК.
Главного редактора Baza все еще не смогли найти
«Связано ли это дело с обысками в редакции и задержанием главного редактора издания Глеба Трифонова — неизвестно», — сообщили в Baza. Там пояснили, что связи с Трифоновым и информации о его местонахождении все еще нет.
«Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не находят его», — сказано в сообщении.
В то же время уже появились данные о том, что его забрали на допрос в рамках уголовного дела по статье 286 («Превышении должностных полномочий») УК РФ. Также силовики задержали журналистку издания и отвезли ее в отделение.
Летом силовики пришли в офис еще одного российского СМИ
В начале июня прошли обыски в информагентстве Ura.Ru. Силовики пришли в офис издания, прихватив с собой кувалду.
Весь рабочий процесс в головном офисе Ura.Ru в Екатеринбурге был остановлен. К некоторым редакторам агенства также пришли домой с обысками.
Позднее была раскрыта возможная причина обысков в информагентстве. Уточнялось, что следственные действия связаны с тем, что Ura.Ru финансировало НКО «Альянс врачей» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) еще пять лет назад.
В отношении редактора Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки. Позднее мужчину арестовали.