В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

В редакции Baza проводят обыски из-за незаконной передачи данных полицейскими

Полицейские провели обыски в офисе российского издания Baza. Силовики пришли в редакцию утром во вторник, 22 июля. Затем связь с теми, кто оказался на рабочем месте, пропала.

Кроме того, как заявили в Baza, полицейские и ОМОН пришли домой к главному редактору Глебу Трифонову. По словам его соседей, мужчину повезли в неизвестном направлении.

Силовики пришли в редакцию из-за сливавших данные полицейских

Изначально появились сообщения, что речь может идти об уголовном деле, которое уже начали расследовать в одном из российских регионов. Позднее же неназванный источник рассказал ТАСС, что обыски в Baza, вероятно, связаны с делом о превышении полномочий. Уголовное дело завели в отношении полицейских, которые «сливали» информацию изданию.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Следственном комитете России подтвердили данные о работниках полиции. В ведомстве добавили, что те активно взаимодействовали с корреспондентами.

По данным следствия, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены факты «незаконной передачи ограниченных данных». После этого они были обнародованы в одном из Telegram-каналов.

В рамках этого дела прошли обыски в этих регионах и в Москве. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе рабочая и личная техника редакторов. Следователи занимаются установлением лиц, причастных к незаконной передаче информации, добавили в СК.

Главного редактора Baza все еще не смогли найти

«Связано ли это дело с обысками в редакции и задержанием главного редактора издания Глеба Трифонова — неизвестно», — сообщили в Baza. Там пояснили, что связи с Трифоновым и информации о его местонахождении все еще нет.

«Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не находят его», — сказано в сообщении.

В то же время уже появились данные о том, что его забрали на допрос в рамках уголовного дела по статье 286 («Превышении должностных полномочий») УК РФ. Также силовики задержали журналистку издания и отвезли ее в отделение.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Летом силовики пришли в офис еще одного российского СМИ

В начале июня прошли обыски в информагентстве Ura.Ru. Силовики пришли в офис издания, прихватив с собой кувалду.

Весь рабочий процесс в головном офисе Ura.Ru в Екатеринбурге был остановлен. К некоторым редакторам агенства также пришли домой с обысками.

Позднее была раскрыта возможная причина обысков в информагентстве. Уточнялось, что следственные действия связаны с тем, что Ura.Ru финансировало НКО «Альянс врачей» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) еще пять лет назад.

В отношении редактора Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки. Позднее мужчину арестовали.