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11:26, 22 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности расследования вокруг издания Baza

В Москве возбудили дело на сотрудников полиции, передававших данные каналу Baza
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве возбудили дело на сотрудников полиции передававших данные Telegram-каналу Baza. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены факты незаконной передачи данных ограниченного доступа. После чего они публиковались на одном из Telegram-каналов.

В рамках уголовного дела проведены обыски в этих регионах и в Москве. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Следователи устанавливают лиц, причастных к незаконной передачи информацию, а также их соучастников.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности обысков в редакции крупного российского издания.

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