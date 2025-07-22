Раскрыты подробности расследования вокруг издания Baza

В Москве возбудили дело на сотрудников полиции, передававших данные каналу Baza

В Москве возбудили дело на сотрудников полиции передававших данные Telegram-каналу Baza. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены факты незаконной передачи данных ограниченного доступа. После чего они публиковались на одном из Telegram-каналов.

В рамках уголовного дела проведены обыски в этих регионах и в Москве. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Следователи устанавливают лиц, причастных к незаконной передачи информацию, а также их соучастников.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности обысков в редакции крупного российского издания.