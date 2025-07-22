Раскрыты подробности расследования вокруг издания Baza

В Москве возбудили дело на сотрудников полиции передававших данные Telegram-каналу Baza. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
Возбуждено дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
По данным следствия, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области были выявлены факты незаконной передачи данных ограниченного доступа. После чего они публиковались на одном из Telegram-каналов.
В рамках уголовного дела проведены обыски в этих регионах и в Москве. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Следователи устанавливают лиц, причастных к незаконной передачи информацию, а также их соучастников.
Ранее сообщалось, что раскрыты подробности обысков в редакции крупного российского издания.