Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:12, 10 апреля 2026Силовые структуры

Суд арестовал журналиста «Новой газеты»

В Москве арестовали журналиста Новой газеты Ролдугина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве арестовали журналиста «Новой газеты» Ролдугина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая по делу о незаконном использовании персональных данных.

Журналиста задержали 9 апреля. До этого в редакции «Новой газеты» прошли обыски, которые были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

Ранее сообщалось, что задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok