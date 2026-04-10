Суд арестовал журналиста «Новой газеты»

В Москве арестовали журналиста «Новой газеты» Ролдугина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая по делу о незаконном использовании персональных данных.

Журналиста задержали 9 апреля. До этого в редакции «Новой газеты» прошли обыски, которые были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

Ранее сообщалось, что задержанный журналист «Новой газеты» прокомментировал обвинения в свой адрес.