Министр обороны Украины извинился перед Эстонией из-за падения дрона ВСУ

Министр обороны Украины Федоров извинился перед Таллином из-за падения дрона ВСУ

Министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед Эстонией из-за падения дрона украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает портал err.ee.

«По словам Певкура, в телефонном разговоре после инцидента министр обороны Украины Михаил Федоров извинился за произошедшее», — говорится в публикации.

Певкур также напомнил, что Украина не запрашивала разрешение на использование воздушного пространства республики.

Ранее стало известно, что Эстония сбила над территорией республики беспилотник украинского происхождения. По словам Певкура, гражданский ущерб после падения дрона отсутствует.