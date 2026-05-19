В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

В странах Персидского залива опровергли слова Трампа о просьбах к нему по Ирану

Представители стран Персидского залива опровергли слова президента США Дональда Трампа о просьбах у нему отложить удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

До этого Трамп заявлял, что принял решение воздержаться от военного удара по Ирану после того, как лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов обратились к нему с соответствующей просьбой.

Несколько официальных лиц из упомянутых государств заявили, что не располагают информацией о готовящемся нападении. На встрече с советниками по национальной безопасности президент США склонялся к тому, чтобы отдать приказ об ограниченном ударе, который, по мнению его помощников, мог бы подтолкнуть Иран к сделке.

Ранее стало известно, что Трамп воздержался от новых ударов по Ирану отчасти из-за предупреждений Пентагона об адаптации иранской армии к воздушной кампании. Официальные лица США подозревают, что в этом Ирану могла помочь Россия. Анализ маршрутов сделал американские операции более предсказуемыми и повысил эффективность иранской противовоздушной обороны.

Потеря одного истребителя F-15E и повреждение F-35 были названы признаками растущего риска для американской авиации.