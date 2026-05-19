10:11, 19 мая 2026

Раскрыта причина отказа Трампа от новых ударов по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп воздержался от новых ударов по Ирану отчасти из-за предупреждений Пентагона об адаптации иранской армии к воздушной кампании. По данным The New York Times (NYT), иранские командиры изучили схемы полетов американских истребителей и бомбардировщиков.

Официальные лица США подозревают, что в этом Ирану могла помочь Россия. Анализ маршрутов сделал американские операции более предсказуемыми и повысил эффективность иранской противовоздушной обороны.

Потеря одного истребителя F-15E и повреждение F-35 были названы признаками растущего риска для американской авиации. До этого Трамп неоднократно угрожал Тегерану масштабными ударами, но откладывал их в последний момент, призывая к переговорам.

Ранее американский лидер сообщил, что передумал наносить запланированные на 19 мая удары по Ирану. Он объяснил, что об этом его попросили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед.

