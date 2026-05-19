Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 19 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России рассказали о новом типе войны с Украиной

Депутат Чепа: Между РФ и Украиной идет больше дроновая война, чем обычная
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Сейчас между Россией и Украиной в большей степени идет дроновая война, чем обычная, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О новом типе противостояния он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Идет дроновая война сейчас в большей степени, чем обычная, как мы понимаем. То есть та война, которая впервые произошла во время этого конфликта», — поделился депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве.

До этого в Минобороны отчитались, что за минувшую ночь над регионами России сбили 315 украинских дронов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok