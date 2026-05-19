В России рассказали о новом типе войны с Украиной

Депутат Чепа: Между РФ и Украиной идет больше дроновая война, чем обычная

Сейчас между Россией и Украиной в большей степени идет дроновая война, чем обычная, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О новом типе противостояния он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Идет дроновая война сейчас в большей степени, чем обычная, как мы понимаем. То есть та война, которая впервые произошла во время этого конфликта», — поделился депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве.

До этого в Минобороны отчитались, что за минувшую ночь над регионами России сбили 315 украинских дронов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

