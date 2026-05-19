12:11, 19 мая 2026Путешествия

Раскрыта стоимость закончившегося трагедией на Байкале тура

Зарина Дзагоева
Закончившийся трагедией на Байкале тур включал поездку в другие страны и стоил 65 тысяч рублей. Такие данные раскрывает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что организацией занималась компания «КрисТур» из подмосковного Ступино. Группа из 14 человек начала свое путешествие в Улан-Удэ, после чего планировала посетить Китай и Монголию. Отдельно туристам предложили поездку по Байкалу на аэролодке за дополнительную плату в размере 5 тысяч рублей.

В ночь на 19 мая группа приехала на Байкал, а днем уже планировала вернуться в Москву.

О том, что катер с пассажирами перевернулся на Байкале, стало известно утром 19 мая. Это произошло в 30 метрах от берега, рядом со скалой Черепаха. Число невыживших возросло до пяти. Причиной случившегося мог стать перегруз судна.

