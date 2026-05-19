В России назвали цель ударов Украины по стране

Депутат Чепа: Украина бьет по регионам России с целью шантажа

Нанося удары по регионам России, Украина пытается шантажировать Москву, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель противника он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Украина проигрывает по всем параметрам, и этими действиями она пытается давить, шантажировать Россию, чтобы Россия шла на условия Украины и нескольких европейских стран, которые продолжают стремиться получать выгоду из этого конфликта руками Украины», — пояснил депутат.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что удары украинских войск по российской инфраструктуре свидетельствуют об отчаянии Киева.

До этого стало известно, что военная разведка США скептически оценивает удары Украины по России, считая их беспорядочными. Это следует из доклада Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID), который охватывает период с января по март текущего года. Документ был передан на рассмотрение в Конгресс США.