Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 19 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель ударов Украины по стране

Депутат Чепа: Украина бьет по регионам России с целью шантажа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нанося удары по регионам России, Украина пытается шантажировать Москву, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель противника он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Украина проигрывает по всем параметрам, и этими действиями она пытается давить, шантажировать Россию, чтобы Россия шла на условия Украины и нескольких европейских стран, которые продолжают стремиться получать выгоду из этого конфликта руками Украины», — пояснил депутат.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что удары украинских войск по российской инфраструктуре свидетельствуют об отчаянии Киева.

До этого стало известно, что военная разведка США скептически оценивает удары Украины по России, считая их беспорядочными. Это следует из доклада Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID), который охватывает период с января по март текущего года. Документ был передан на рассмотрение в Конгресс США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok