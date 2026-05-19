13:55, 19 мая 2026

Джон Траволта объяснил образ в берете на Каннском фестивале

Мария Винар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Джон Траволта объяснил необычный образ на Каннском фестивале. О решении сменить имидж перед мероприятием он поделился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала CNN.

Речь идет об образе в белом берете, который 72-летний артист продемонстрировал на красной дорожке фестиваля. Траволта признался, что перед выходом в свет вдохновился фото режиссеров прошлых лет.

«Я сказал себе: "В этот раз я режиссер". Я заметил, что режиссеры старой школы носили береты и очки. Я подумал: "Вот, что я собираюсь сделать — я отдам дань уважения профессии режиссера"» — пояснил собеседник телеканала.

В ноябре 2024 года канадско-американский актер Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в фильме «Соник 3 в кино».

