Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в кино

Актер Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради «Соника 3 в кино»

Канадско-американский актер Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в фильме «Соник 3 в кино». Соответствующее интервью публикует Entertainment Weekly.

По словам артиста, коллега по фильму Ли Мадждуб намеренно лишил его волос на съемочной площадке. Тогда актер, сыгравший роль агента Стоуна, взял в руки электробритву и ножницы и отстриг ему длинные пряди. Керри признался, что перед стрижкой отращивал волосы полтора года.

Ранее американский актер Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа. Тогда внимание публики привлекло недавнее появление звезды Marvel на мировой премьере фильма «Миссия: Красный», на которой продемонстрировал бороду и зачесанные назад длинные волосы.