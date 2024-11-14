Звезда Marvel Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа

Актер Крис Эванс признался, что смена имиджа связана со съемками в новом фильме

Американский актер Крис Эванс оправдался за кардинальную смену имиджа. Соответствующий комментарий публикует издание Entertainment Tonight в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Внимание публики привлекло недавнее появление звезды Marvel на премьере фильма «Миссия: Красный», которая состоялась в Англии. Тогда Эванс предстал перед фотографами с бородой, зачесанными назад длинными волосами, а также в очках с прозрачными линзами.

В интервью с журналистами артист рассказал, что его преображение связано со съемками в новом фильме. «Это все новый проект, над которым я сейчас работаю. Это фильм под названием "Жертвоприношение" с Аней Тейлор-Джой и Джоном Малковичем», — признался актер.

В сентябре сообщалось, что американский и французский актер Тимоти Шаламе также неожиданно сменил имидж.