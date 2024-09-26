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17:47, 26 сентября 2024Ценности

Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж

Американский актер Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж и отстриг кудри

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американский и французский актер Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 28-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Для выхода в свет актер выбрал классическую черную футболку, свободный блейзер и мешковатые джинсы. При этом звезда надела бейсболку задом наперед.

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Свой образ он дополнил коричневыми ботинками и серебряной цепью на шее. На размещенных кадрах видно, что Шаламе отстриг удлиненные кудри.

В августе стало известно о предательстве Тимоти Шаламе в отношениях с Кайли Дженнер. По словам инсайдера, предпринимательница узнала, что ее избранник, с которым она встречалась 16 месяцев, изменял ей с другими девушками.

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      Екатерина Ештокина
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