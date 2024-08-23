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14:24, 23 августа 2024Ценности

Стало известно о предательстве Тимоти Шаламе в отношениях с Кайли Дженнер

In Touch: Кайли Дженнер чувствует себя униженной из-за измен Тимоти Шаламе

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Стало известно о предательстве американского и французского актера Тимоти Шаламе в отношениях с блогершей, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер. Соответствующую информацию приводит In Touch Weekly со ссылкой на близкий к паре источник.

По словам инсайдера, предпринимательница недавно праздновала свой день рождения и была счастлива. Однако после она узнала, что ее избранник, с которым она встречалась 16 месяцев, изменял ей с другими девушками. Известно, что данная ситуация ее чрезмерно расстроила.

«Кайли и Тимоти никогда не говорили, что их отношения эксклюзивны, так что, по его мнению, он не сделал ничего плохого. (...) Кайли, конечно, чувствует себя по-другому. Ее предали — не говоря уже о том, что она унижена», — отметил собеседник издания.

Так, с ростом популярности Шаламе стал жертвой соблазнов, питая слабость к женскому полу. В свою очередь, Дженнер хранила верность возлюбленному, думая, что он «тот самый», заявил источник.

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      Карина Черных
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