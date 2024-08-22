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05:09, 22 августа 2024Ценности

Названа причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Daily Mail: причиной развода Лопес и Аффлека стала публичность отношений
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

Причиной развода певицы и голливудской актрисы Дженнифер Лопес и американского актера Бена Аффлека стала публичность их отношений. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как пишет СМИ, данная причина развода артистов «реальная». В статье указано, что Лопес «не могла контролировать своего мужа, находящегося в состоянии стресса, а он не мог ее изменить».

По мнению журналистов, еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание певицы выносить на публику подробности их отношений.

Накануне стало известно, что Лопес все-таки подала на развод с Аффлеком. Случилось это в день второй годовщины свадьбы. Слухи об их предстоящем разводе появились еще в мае, но на тот момент пара никак не комментировала домыслы журналистов.

Этот брак был второй попыткой Дженнифер Лопес и Бена Аффлека быть вместе. Впервые они познакомились в 2002 году на съемках фильма «Джильи», где играли главные роли. Сначала звезды дружили, позже актеры сблизились и уже в 2003 году объявили о помолвке, но всего за три дня до свадьбы отменили церемонию. Однако спустя 17 лет, после двух браков, пара неожиданно сошлась.

Однако отношения звезд все-таки дали трещину и в этот раз. Первой причиной размолвок журналисты назвали сложный характер Аффлека. Приближенные к актеру анонимно признавались, что он снова пристрастился к спиртному. Аффлек также был недоволен чересчур плотным рабочим графиком Лопес, из-за чего нередко ссорился с членами ее творческой команды.

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      Марина Совина
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