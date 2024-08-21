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21:17, 21 августа 2024Ценности

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в годовщину свадьбы. Их брак продлился два года. Что они будут делить?

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака

Фото: Yara Nardi / Reuters

Дженнифер Лопес все-таки подала на развод с Беном Аффлеком — прямо в день второй годовщины свадьбы. Слухи об их предстоящем разводе появились еще в мае, но на тот момент пара никак не комментировала домыслы журналистов. Инсайдеры рассказывали, что актер и певица долго старались сохранить отношения, но их попытки не увенчались успехом. Почему Лопес и Аффлек вновь расстались (с перерывом в 20 лет) и как они будут делить роскошное имущество — разбиралась «Лента.ру».

Звездная пара будет делить имущество через суд

Лопес лично явилась в окружной суд округа Лос-Анджелес, чтобы подать соответствующие бумаги. Причем официально заявить о расставании исполнительница решила прямо в двухлетнюю годовщину их свадебной церемонии, которая проходила в штате Джорджия. Датой расставания же она назвала 26 апреля 2024 года.

Доподлинно неизвестно, подписывала ли звездная пара брачный договор, однако инсайдеры отрицают его существование. Это значит, что вся недвижимость и прибыль, которые супруги получили во время брака, являются их общей собственностью. Совместно нажитое имущество им придется разделить между собой.

Фото: Yara Nardi / Reuters

За последние два года Аффлек успел сняться в успешных фильмах «Воздух» и «Гипнотик», которые собрали миллионы долларов в прокате. Кроме того, актер продюсировал картину «Зачинщики» и завершил съемки во второй части «Расплаты».

В 2023 году он попал в список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes с предполагаемым доходом в 38 миллионов долларов.

У Лопес были не менее плодотворные два года: за время брака она снялась в четырех фильмах «Моя пиратская свадьба», «Это я — сейчас», «Мать» и «Атланта». Параллельно с этим певица давала концерты, участвовала в съемках рекламных кампаний и получала выплаты за свою музыку.

$400
млн

составляет капитал Лопес

Чем владеют Лопес и Аффлек?

Во владении актеров также находится дом в элитном районе Беверли-Хиллз. Особняк общей площадью 3500 квадратных метров, в котором находятся 12 спален и 24 ванные комнаты, обошелся чете в 60 миллионов долларов. Ради дома с винным погребом, спортзалом, бассейном и стоянкой на 92 автомобиля им даже пришлось взять ипотеку на 30 лет.

Дом Аффлека и Лопес

Дом Аффлека и Лопес

Фото: FashionPPS / Globallookpress.com

Аффлек уже съехал из их пентхауса — сначала он снял дом, а позже обзавелся новым жилищем прямо в день 55-летия Лопес

Пара пыталась избавиться от общего особняка с мая. Тогда то и появились первые слухи о разладе в их отношениях. Детали о другом совместном имуществе пары не раскрываются.

Почему развелись Аффлек и Лопес?

Нынешний брак — вторая попытка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека быть вместе. Впервые они познакомились в 2002 году на съемках фильма «Джильи», где играли главные роли. Сначала звезды дружили, поскольку исполнительница состояла в браке с Крисом Джаддом. Когда ее брак распался, актеры сблизились и уже в 2003 году объявили о помолвке, но всего за три дня до свадьбы отменили церемонию.

В разрыве несостоявшиеся муж и жена обвинили СМИ: в прессе пару называли «Беннифер» и действительно пристально следили за происходящем в их личной жизни. И только спустя 17 лет, после двух браков, пара неожиданно сошлась.

Но счастье было недолгим — первой причиной размолвок журналисты назвали сложный характер Аффлека. Приближенные к актеру анонимно признавались, что он снова пристрастился к спиртному.

Некоторые СМИ также сообщали, что обладателя двух «Оскаров» недолюбливает мама Лопес, друзья и коллеги поп-звезды. Да и она сама якобы решила разорвать отношения, потому что муж «сварливый и занудный».

Аффлек также был недоволен чересчур плотным рабочим графиком жены, из-за чего нередко ссорился с членами ее творческой команды. По его мнению, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном и довести это до совершенства, Лопес берется за «50 дел одновременно».

Ни Аффлек, ни Лопес пока никак не реагировали на догадки таблоидов.

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      Майя Пономаренко
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