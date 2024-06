Daily Mail: Лопес готова развестись с Беном Аффлеком из-за скверного характера

Таблоиды ожидают, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в ближайшие дни объявят о разводе. Слухи об их расставании стали появляться почти сразу после воссоединения пары в 2021 году. Но на этот раз поводов для подозрений больше: Аффлек якобы живет отдельно от жены, она присматривает новую жилплощадь, а дом, который пара взяла в ипотеку на 30 лет, вот-вот выставят на продажу. Что из этого правда и почему союз одной из самых влиятельных пар Голливуда дал трещину — в материале «Ленты.ру».

«Ясно как день — все кончено»

Отношения Джей Ло и Бена Аффлека на первый взгляд идеальные: красивая свадьба, шикарный дом и головокружительная карьера у обоих. Всего три месяца назад поклонники умилялись, глядя, как пара трогательно держится за руки, обнимается и воркует, наблюдая за игрой «Лос-Анджелес Лейкерс». Но стоило им перестать попадать в объективы камер, как поползли слухи: между супругами не все гладко. «50 дней их не видели вместе», — сокрушались таблоиды, параллельно разглядывая, носят ли они еще обручальные кольца.

Сенсации долго ждать не пришлось: Бен Аффлек действительно вскоре засветился без символа верности на пальце. Через пару дней кольцо вернулось на положенное место, но это уже мало кого волновало. Особенно учитывая, что незадолго до этого актер не явился на Met Gala и Джей Ло пришлось блистать на красной дорожке в одиночестве. Представитель Аффлека поспешил объяснить, что артист был очень занят на съемках второй части «Расплаты». Но журналистов это оправдание не впечатлило: сняться в кулинарном шоу Тома Брэйди для Netflix он нашел время, а выйти в свет с женой — нет.

Дженнифер Лопес на Met Gala в мае 2024 года Фото: Andrew Kelly / Reuters

В итоге, когда в середине мая таблоид InTouch объявил, что звездная пара разводится, это выглядело логичным и закономерным финалом. «Ясно как день — все кончено. Они собираются развестись, и на этот раз [Бен] не виноват», — цитировало анонимного источника издание.

Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они подыскивали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось анонимный источник InTouch

Пара избавляется от шикарного особняка

Спустя несколько часов после известия о разводе все таблоиды подтвердили: Аффлек оставил Дженнифер и детей в семейном особняке, а себе снял жилье поскромнее. Теперь он живет один в доме с десятью спальнями и восемью санузлами за 100 тысяч долларов в месяц. Тем временем 54-летняя Лопес тоже занялась поисками новой жилплощади. Во всяком случае такой вывод сделали папарацци, заметив ее во время осмотра особняка в Лос-Анджелесе.

Версия с разводом стала еще правдоподобнее, когда журналисты заметили, что сайт по продаже недвижимости Zillow обновил фотографии особняка, в котором сейчас живет Лопес и который всего год назад супруги купили за 60,8 миллиона долларов. Ради этого дома с винным погребом, спортзалом, бассейном и стоянкой на 92 автомобиля им даже пришлось взять ипотеку на 30 лет.

Представители Лопес попытались успокоить фанатов: артистка просто присматривала инвестиционную недвижимость, а загруженные на сайт снимки старые. Однако журналисты решили, что все это неспроста: супруги наверняка готовятся к разводу и продаже семейного гнездышка.

Во время пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Атлас», кто-то из представителей СМИ не выдержал и прямо спросил исполнительницу Jenny from the block о разводе. Та лишь отмахнулась от журналиста. «Вам виднее», — загадочно промолвила знаменитость и не стала больше ничего комментировать.

Фото: John Russo / onthejlo.com

Первая неудачная попытка

Нынешний брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека — вторая попытка быть вместе. Впервые они встретились в 2002 году на съемках фильма «Джильи», где играли главные роли. Кстати, позже картина получила премию «Золотая малина» и была объявлена худшим фильмом десятилетия. Несмотря на провал Аффлек заявил, что никогда не жалел об участии в этом проекте, так как благодаря ему сблизился с Дженнифер Лопес.

Поначалу отношения звезд были исключительно дружескими, поскольку певица была замужем за Крисом Джаддом. Впрочем, вскоре этот брак распался, и дружба стала чем-то большим. В 2003 году Лопес и Аффлек объявили о помолвке, но всего за три дня до свадьбы отменили церемонию.

Ответственность за сорванную свадьбу несостоявшиеся муж и жена возложили на средства массовой информации. В прессе пару в шутку называли Беннифер и, действительно, постоянно следили за происходящем в их личной жизни. Спустя много лет Джей Ло призналась, что после отмены свадьбы они с Беном какое-то время еще встречались, но в конце концов ничего не вышло. «Я думаю, все это заставило меня и нас обоих сомневаться в наших отношениях и в том, куда они идут. В глубине души я знала, что хочу быть с ним всю оставшуюся жизнь. Но не было ощущения, что мы справимся. И вот это меня напугало», — рассказала Лопес.

После разрыва Дженнифер первая пришла в себя, нашла нового партнера и вышла замуж, в браке у нее появились близнецы Макс и Эмми. Вскоре и Аффлек встретил спутницу жизни, которая родила ему троих детей. Лишь спустя 17 лет бывшие влюбленные вновь стали одинокими и решили опять сойтись. Обоим было около 50, и они верили, что накопленный жизненный опыт на этот раз поможет избежать ошибок и разочарований.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на церемонии вручения «Оскара» в 2003 году Фото: Fred Prouser / Reuters

На деле перезагрузка натолкнулась на те же трудности. Как и два десятилетия назад за парой неустанно следят СМИ, публикуют мельчайшие детали их жизни, в том числе и предположения о том, что мешает звездам быть счастливыми вместе.

«Полный демонов» Аффлек

Первой причиной трудностей журналисты назвали непростой характер Бена Аффлека. У режиссера появились анонимные «друзья», которые поделились с Daily Mail переживаниями, что актер снова пристрастился к спиртному. «Я слышал, что он пьет. Он полон демонов — очень проблемный человек», — говорит «друг» артиста, не пожелавший назвать свое имя. Другой источник рассказал, что однажды заметил у Аффлека стеклянный взгляд, и с тех пор постоянно тревожится за актера.

Кроме того, в некоторых СМИ появилась информация, что обладателя двух «Оскаров» недолюбливает мама Лопес, друзья и коллеги поп-звезды тоже от него не в восторге. Да и она сама якобы уже твердо решила поставить точку в этих отношениях, потому что Бен «сварливый и занудный». Источники утверждают, что артистка старалась как могла наладить с ним контакт, но «становилось только хуже».

Он постоянно курит, ругается и часто кажется раздраженным. Отличный режиссер и актер, но с ним не очень весело, понимаете? Хотя он замечательный отец анонимный источник Daily Mail

Давление социальных сетей и медиа

Таблоиды перечислили десятки версий того, что происходит между Лопес и Аффлеком. Некоторые полагали, что уже в пятницу пара объявит о разводе, другие заявили, что это произойдет позже, третьи успокаивали: ничего скандального нет, просто из-за напряженных рабочих графиков влюбленные утратили эмоциональную связь. По данным Us Weekly, конфликты усиливаются еще и из-за вопросов финансов и воспитания детей.

Со временем Дженнифер и Бену стало труднее эффективно общаться, и небольшие недопонимания переросли в серьезные споры анонимный источник Us Weekly

Ни Аффлек, ни Лопес никак не реагируют на догадки таблоидов. Но еще до слухов о разводе они признавались, что разногласия между ними и правда есть. В вышедшем в феврале документальном фильме Аффлек рассказал, что с самого начала их воссоединения предупредил: он не хочет выставлять личную жизнь в социальные сети. «Потом я как будто понял, что нечестно требовать от нее такого. Это как выходить замуж за капитана корабля и просить его перестать любить море. Мы пытаемся научиться находить компромиссы», — намекнул на разногласия Аффлек.

Бен Аффлек Фото: Stoianov / BACKGRID / Legion-media.ru

Проблемы на работе у Джей Ло

Таблоиды выведали у анонимных источников еще одну точку зрения на разлад звезд. Согласно этой теории, Аффлек давно недоволен чрезмерно напряженным рабочим графиком супруги и поэтому ссорится с членами ее творческой команды. Якобы актер считает, что вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то одном и довести это до совершенства, Лопес берется за «50 дел одновременно».

Он просто хочет для нее самого лучшего, но чувствует, что она берется за множество посредственных проектов. К тому же вокруг нее люди, которые иногда принимают решения за нее анонимный источник The Sun

В плане карьеры последний год у Джей Ло, действительно, был далеко не лучшим. Ее первый за десять лет альбом This Is Me... Now, вышедший в феврале этого года, не понравился ни критикам, ни фанатам. К тому же плохо продавались билеты на концерты запланированного турне. Провал был особенно болезненным, учитывая, что Лопес вложила в производство и продвижение пластинки около 20 миллионов долларов собственных средств.

Развода может и не быть

Дополнительного напряжения в семейные отношения добавляла подготовка к туру. По информации источников, супруги почти все время находились в разных городах, они стали реже видеться и чаще ссориться. В конце концов 30 мая, на фоне слухов о разводе, Лопес ошарашила поклонников заявлением, что этим летом она не поедет на гастроли, а все запланированные концерты перенесет на следующий год. Неожиданное решение исполнительница объяснила желанием провести больше времени «с детьми, семьей и близкими друзьями».

Я совершенно расстроена и опустошена тем, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы не сделала этого, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо Дженнифер Лопес певица, актриса, танцовщица

Знаменитость не пояснила, какая именно необходимость заставила ее в последний момент изменить планы: предстоящий развод, желание спасти брак или опасение, что провальное турне обернется для ее имиджа и кошелька еще большим крахом. Эксперт по связям с общественностью Майя Риаз полагает, что последний пункт, безусловно, волнует поп-артистку.