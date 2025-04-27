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00:24, 27 апреля 2025Мир

Политолог раскрыл способы Трампа надавить на Зеленского

Политолог Акил: Трамп может надавить на Зеленского и ускорить его капитуляцию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Способы давления американского лидера раскрыл ливийский политолог Иззедин Акил в интервью РИА Новости.

«Трамп захочет использовать его военное поражение, чтобы надавить на него и ускорить капитуляцию, либо дав русским то, что они хотят, либо ускорив возврат миллиардов, которые [экс-президент США Джо] Байден предоставил Украине. У Зеленского нет иного выбора, кроме как заплатить цену за его глупое пожертвование своей страной ради Запада», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас Запад не в состоянии дать Зеленскому оружие, чтобы Киев смог продолжить оказывать сопротивление Российской армии. Акил подчеркнул, что сейчас Европа может дать Зеленскому только убежище.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон Папы Римского. «Трамп знал, что Зеленский его обманул. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским», — заявил эксперт.

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