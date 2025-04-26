На Украине объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон Папы Римского

Соскин: Трамп не встретился с Зеленским после похорон Папы Римского из-за лжи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после похорон Папы Римского отказался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку знал, что тот не выполнит договоренности. Срыв встречи объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским», — заявил эксперт.

26 апреля в районе 11:00 по московскому времени Зеленский встретился с Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска впервые после перепалки в Белом доме.

Позднее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун сообщил, что встреча была продуктивной. Он добавил, что дальнейшие детали встречи будут раскрыты в будущем.