Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:28, 26 апреля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон Папы Римского

Соскин: Трамп не встретился с Зеленским после похорон Папы Римского из-за лжи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после похорон Папы Римского отказался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку знал, что тот не выполнит договоренности. Срыв встречи объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским», — заявил эксперт.

26 апреля в районе 11:00 по московскому времени Зеленский встретился с Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска впервые после перепалки в Белом доме.

Позднее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун сообщил, что встреча была продуктивной. Он добавил, что дальнейшие детали встречи будут раскрыты в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тяжелая была битва. И русский солдат ее вытащил». Курскую область полностью освободили. Как это повлияет на ход СВО?

    На Украине объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон Папы Римского

    ВСУ атаковали российский регион

    Китай «захватил» спорный риф недалеко от Филиппин

    В ЕС захотели избавиться от фон дер Ляйен

    Названа причина отмены спектакля с участием Боярского

    В Москве загорелось трехэтажное здание

    В McDonald's назвали причину «возвращения» в Россию

    На встрече Зеленского с Трампом заметили лишний предмет

    Военкоры рассказали о наступлении российских войск в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости