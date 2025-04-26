Белый дом раскрыл детали встречи Трампа с Зеленским

Директор Чун: Встреча Трампа и Зеленского в Риме была продуктивной

Встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Риме была продуктивной. Об этом заявил директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун, передает агентство Reuters.

«[Они] встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную беседу», — отметил представитель Белого дома. Чун добавил, что дальнейшие детали встречи будут раскрыты в будущем.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Зеленский может передать Трампу предложения по урегулированию конфликта на встрече, которая состоится в Риме. Уточняется, что украинский лидер и вовсе хотел прощание с Папой Римским Франциском превратить траурную процессию в повод для проведения саммита по Украине, однако МИД Италии выражал сомнения по этому поводу.