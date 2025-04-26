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12:04, 26 апреля 2025Мир

Зеленского заподозрили в передаче послания Трампу

NYT: Зеленский может передать Трампу предложения по урегулированию конфликта
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский может передать американскому лидеру Дональду Трампу предложения по урегулированию конфликта на встрече, которая состоится в Риме. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Киеве.

«Если Зеленский поедет в Рим, он может попытаться передать Трампу контрпредложение Украины», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что Зеленский и вовсе хотел прощание с Папой Римским Франциском превратить траурную процессию в повод для проведения саммита по Украине, однако МИД Италии выражал сомнения по этому поводу.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщала, что Трамп встретится Зеленским в Риме. Предполагается, что президент США встретится с ним на вилле «Таверна», являющейся резиденцией американского посла.

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