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10:06, 26 апреля 2025Мир

Раскрыты планы Трампа на Зеленского

La Repubblica: Трамп встретится с Зеленским в Риме
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, где они участвуют в прощании с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Предполагается, что Трамп встретится с Зеленским на вилле «Таверна», являющейся резиденцией американского посла. При этом встреча продлится недолго, так как общее время нахождения Трампа в Риме должно составить порядка 15 часов.

Кроме того, американский лидер планирует провести встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

Ранее Трамп заявил, что Украина во главе с Зеленским так и не подписала окончательную сделку по редкоземельным металлам. Он подчеркнул, что подпись запоздала «как минимум на три недели» и призвал это сделать «немедленно».

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