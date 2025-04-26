Раскрыты планы Трампа на Зеленского

La Repubblica: Трамп встретится с Зеленским в Риме

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, где они участвуют в прощании с ушедшим из жизни Папой Римским Франциском. Об этом пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Предполагается, что Трамп встретится с Зеленским на вилле «Таверна», являющейся резиденцией американского посла. При этом встреча продлится недолго, так как общее время нахождения Трампа в Риме должно составить порядка 15 часов.

Кроме того, американский лидер планирует провести встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

Ранее Трамп заявил, что Украина во главе с Зеленским так и не подписала окончательную сделку по редкоземельным металлам. Он подчеркнул, что подпись запоздала «как минимум на три недели» и призвал это сделать «немедленно».