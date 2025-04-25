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21:48, 25 апреля 2025Мир

Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам

Трамп: Зеленскому нужно немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским так и не подписала окончательную сделку по редкоземельным металлам. Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что подпись запоздала «как минимум на три недели». Политик выразил надежду, что документы будут подписаны «немедленно».

24 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в сделке между Вашингтоном и Киевом по недрам произошел прогресс, однако она не будет заключена на этой неделе. «Есть еще отдельные вопросов, которые мы обсуждаем», — уточнил он.

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