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21:54, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине опровергли скорое заключение сделки с США по недрам

Марченко: Соглашение между Украиной и США по недрам не заключат на этой неделе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

В сделке между США и Украиной по недрам произошел прогресс, однако она не будет заключена на этой неделе. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, его слова приводит Reuters.

«Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно вместе. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем», — сказал Марченко.

Он отметил, что его американский коллега Скотт Бессент желает, чтобы вопрос замороженных российских активов стал предметом более широких дискуссий.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в случае отказа Украины от плана по урегулированию конфликта США в следующий раз предложат ей сделку на еще худших условиях.

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