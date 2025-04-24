На Западе назвали последствия отказа Украины от предложения США

Аналитик Кошкович: В случае отказа США предложат Украине еще худшую сделку

В случае отказа Украины от плана по урегулированию конфликта США в следующий раз предложат ей сделку на еще худших условиях. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз», — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что чем дольше тянутся боевые действия, тем хуже становится жителям Украины.

Ранее Кошкович заявил, что Украина в ходе конфликта с Россией неизбежно потеряет часть своих территорий.