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15:31, 23 апреля 2025Мир

На Западе признали неизбежную потерю территорий Украиной

Аналитик Кошкович: Украина неизбежно потеряет территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина в ходе конфликта с Россией неизбежно потеряет часть своих территорий. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Нет никаких сомнений в том, что Украина признает потерю всех территорий. Вопрос только в том, когда», — подчеркнул эксперт.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить украинский конфликт по существующей линии боевого соприкосновения. При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

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