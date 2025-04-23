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13:49, 23 апреля 2025Мир

США захотели заморозить границы Украины «на уровне, близком к нынешнему»

Bloomberg: США призвали заморозить границы Украины по линии соприкосновения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине по существующей линии боевого соприкосновения. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Нынешние линии [фронта], где-то близко к ним», — заявил он.

При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

Ранее источники американского портала Axios заявили, что в Белом доме ожидают от Украины готовность пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

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