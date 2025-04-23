США захотели заморозить границы Украины «на уровне, близком к нынешнему»

Bloomberg: США призвали заморозить границы Украины по линии соприкосновения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине по существующей линии боевого соприкосновения. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Нынешние линии [фронта], где-то близко к ним», — заявил он.

При этом чиновник отметил, что и Россия, и Украина, скорее всего, будут вынуждены отказаться от части контролируемых на данный момент территорий.

Ранее источники американского портала Axios заявили, что в Белом доме ожидают от Украины готовность пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.