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06:16, 23 апреля 2025Мир

В США заявили об ожидании от Киева ответа на «окончательное предложение» Трампа

Axios: США ждут от Киева ответа на «окончательное предложение» Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Вашингтон на встрече в Лондоне в среду, 23 апреля, ожидает получить от Киева ответ на «окончательное предложение» американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил со ссылкой на источники американский портал Axios.

По данным издания, на встрече с представителями Великобритании и Франции 17 апреля в Париже киевской делегации был передан документ, в котором изложено «окончательное предложение» Трампа. Отмечается, что оно содержит пункт, согласно которому Киев должен пойти на «крупные уступки».

Как указало издание, Вашингтон ждет от Украины согласования плана, который предполагает признание США контроля России над Крымом, а также признание освобожденных Москвой территорий в качестве российских. Другие источники считают, что Киев будет добиваться обсуждения 30-дневного прекращения огня, а не мирного плана Трампа.

Ранее сообщалось, что мирный план Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня.

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