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08:51, 22 апреля 2025Мир

Стали известны детали мирного плана Трампа по Украине

NYP: Мирный план Трампа по Украине может включать размещение европейских войск
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на американских чиновников.

«Силы обеспечения устойчивости являются частью гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы, и мы надеемся, что они их получат», — сказал изданий американский чиновник на условиях анонимности.

Также в качестве дополнительной меры рассматривается создание совместной комиссии с участием Украины, России и третьей нейтральной страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта.

Ранее стало известно, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. В настоящее время Вашингтон ожидает ответа от Киева на предложения.

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