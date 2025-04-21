В США раскрыли предложение Украине по Крыму и НАТО

WSJ: США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО

В рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из числа западных чиновников.

«На этой неделе Украина должна отреагировать на ряд далеко идущих идей администрации [президента США Дональда] Трампа о том, как прекратить войну путем уступок России, включая потенциальное признание США российского присоединения Крыма в 2014 году и исключение вступления Киева в НАТО», — утверждается в публикации.

При этом западные чиновники отметили, что план США не подразумевает признание новых российских территорий, вошедших в состав страны после 2022 года. Тем не менее Вашингтон не настаивает на выводе войск России из этих регионов.

По данным неназванного представителя Госдепартамента США, перечисленные требования не имеют ультимативного характера и являются частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения. В настоящее время Вашингтон ожидает ответа от Киева. Согласно материалу, он может быть предоставлен на встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце недели.

Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что ️США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.