Bloomberg: США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире

️США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом источники агентства подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

13 апреля стало известно, что Дональд Трамп в первый срок на посту президента США говорил с бывшим украинским лидером Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о статусе Крыма.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США признать российский статус Крыма. По его мнению, полуостров является исконно русской землей и такое положение вещей давно не отрицают в мире.