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00:41, 19 апреля 2025Мир

Стало известно о готовности США признать Крым российским

Bloomberg: США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

️США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом источники агентства подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

13 апреля стало известно, что Дональд Трамп в первый срок на посту президента США говорил с бывшим украинским лидером Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о статусе Крыма.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США признать российский статус Крыма. По его мнению, полуостров является исконно русской землей и такое положение вещей давно не отрицают в мире.

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