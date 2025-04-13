Трамп говорил с Порошенко о принадлежности Крыма

NYT: Трамп во время первого срока спросил у Петра Порошенко, чей Крым

Дональд Трамп в первый срок на посту президента США говорил с бывшим украинским лидером Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о статусе Крыма. Об этом стало известно газете New York Times (NYT).

Порошенко в беседе с изданием отметил, что вопрос Трампа о принадлежности полуострова был острым. По мнению политика, американский президент любит бросать неожиданные и даже невежливые комментарии по тому или иному поводу.

«Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: "Скажите, Крым российский?"» — отмечается в публикации NYT.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США признать российский статус Крыма. По его мнению, полуостров является исконно русской землей и такое положение вещей давно не отрицают в мире.