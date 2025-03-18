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03:14, 18 марта 2025Россия

В Госдуме призвали США признать российский статус Крыма

Депутат Шеремет: США следует признать признать российский статус Крыма
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что США следует признать де-юре российский статус Крыма. Таким образом Вашингтон подтвердит, что намерен завершить украинский конфликт, заявил политик в беседе с РИА Новости.

По мнению Шеремета, такой шаг бы также продемонстрировал, что Соединенные Штаты уважают выбор крымчан и право народов на самоопределение. Кроме того, политик добавил, что Крым является исконно русской землей. По его словам, этот факт давно признают во всем мире.

«Настало время взглянуть правде в глаза и признать российский статус Крыма де-юре», — резюмировал Шеремет.

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает вариант признания Крыма российской территорией. Это может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине, однако окончательных решений пока не принималось.

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