В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

Semafor: администрация Трампа рассматривает вопрос о признании Крыма российским

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией, сообщает Semafor со ссылкой на два источника.

Признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в администрации обсуждали возможность того, чтобы и ООН признала Крым территорией РФ.

При этом Трамп еще не принимал решений по этому поводу, говорится в материале. В самом Белом доме отказались от комментариев.

Ранее американский лидер сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на 18 марта. Есть большие шансы на то, что конфликт будет урегулирован, отмечал политик.

США обсуждают условия, включающие вопрос территорий

США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Москвой, включая вопрос территорий. Такие подробности привела пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Это обсуждалось командой президента [США Дональда Трампа] и украинцами Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

В то же время Левитт отказалась давать подробности и уточнять, где будут проходить эти линии.

Уолтц заявил, что сделка по Украине включает отказ Киева от ряда территорий

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что урегулирование ситуации на Украине будет связано с каким-либо отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности.

Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины Майк Уолтц помощник президента США по национальной безопасности

В свою очередь Трамп указывал, что во время будущего разговора Владимиром Путиным планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал он.

Зеленский высказался о территориальном вопросе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в конфликте Украины и России является сложным.

По его словам, данный вопрос должен быть подробно обсужден позднее. При этом украинский лидер отметил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

12 марта Зеленский подчеркнул, что признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Он также назвал возможный отказ Киева от территорий нарушением конституции страны.

Аналогичную позицию высказал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что у Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая, по его словам, — это признание утраты территорий. Вторая — это фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия Киева — ограничение численности вооруженных сил.

