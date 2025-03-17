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22:51, 17 марта 2025Мир

Трамп выразил уверенность в достижении США и Россией мирного урегулирования на Украине

Трамп уверен, что США и РФ достигнут мирного урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь мирного урегулирования на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил планы провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение — о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее президент США сообщил, что на переговорах с Путиным будет затронут вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями. Он также отмечал, что в настоящее время существуют «очень хорошие шансы», что конфликт будет урегулирован.

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