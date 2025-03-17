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07:31, 17 марта 2025Мир

Трамп захотел обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС

Трамп заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время будущего разговора с главой России Владимиром Путиным планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Об этом он сообщил журналистам, пишет РИА Новости.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — отметил Трамп. Он уточнил, что собирается поговорить с Путиным во вторник, 17 марта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет организована, как только в ней появится необходимость. Также представитель Кремля отметил, что контакт двух лидеров, в том числе и телефонный разговор, можно организовать достаточно быстро.

13 марта Глава Белого дома заявил, что был бы рад разговору и встрече с российским лидером. До этого Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию украинского конфликта.

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