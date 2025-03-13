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20:00, 13 марта 2025Мир

Трамп обрадовался возможной встрече с Путиным

Трамп: Был бы рад рад разговору и встрече с Путиным
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим», — сказал он.

Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.

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