Трамп обрадовался возможной встрече с Путиным

Трамп: Был бы рад рад разговору и встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад разговору и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим», — сказал он.

Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Кроме того, российский президент заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.