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18:54, 13 марта 2025Мир

Путин заявил о контакте с Трампом для обсуждения перемирия

Путин заявил, что может созвониться с Трампом, чтобы обсудить идею перемирия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что может созвониться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — сказал он.

Российский лидер также поблагодарил главу США за внимание к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон готов поднять шкалу жесткости рестрикций до десяти баллов.

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