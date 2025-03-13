США пообещали ввести самые жесткие санкции против России при одном условии

Бессент: США введут самые жесткие санкции против РФ, если будет надо для мира

Администрация президента США Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации [бывшего президента США Джо] Байдена против России оценивались в три балла (...) Мы без колебаний поднимем их до десяти», — сказал он.

По его словам, Трамп намерен «применить максимальное давление» на обе стороны конфликта ради достижения успеха в переговорах.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле вечером в четверг, 13 марта. Отмечается, что Уиткофф прибыл в Москву в четверг утром.