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16:20, 13 марта 2025Мир

Раскрыты детали возможной встречи Путина со спецпосланником Трампа

Путин может провести переговоры с Уиткоффом в Кремле вечером 13 марта
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле вечером в четверг, 13 марта, сразу после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Вечером, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, у президента России Владимира Путина в первом корпусе Кремля пройдет встреча со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом», — отмечает издание.

Ранее самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Уиткоффа прибыл в Москву. Его бизнес-джет приземлился в международном аэропорту Внуково.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль проинформирует, если глава государства примет Уиткоффа лично. По словам представителя российского лидера, на 13 марта «запланированы определенные контакты». Официальный представитель Кремля добавил, что 12 марта помощник президента России Юрий Ушаков провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

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